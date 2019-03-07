Она добавила, что Грузия не демонстрирует усталости и продолжает необходимые для членства реформы.

"Грузия не устала в плане достижения членства ни в ЕС, ни в НАТО. Мы одновременно и реалистичны, и амбициозны", - сказала С. Зурабишвили на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Глава Грузии выразила понимание, что ЕС и НАТО сейчас сталкиваются с вызовами, на которые не могут повлиять.

"Мы должны это учитывать, но это не означает, что мы замедлим темпы", - сказала президент.

"Мы вступили на этот путь и нас не могут остановить ни осуществляющая агрессивную политику, предпринимающая действия и угрозы Россия, ни организации, членом которых мы претендуем стать", - сказала она.

Президент Литвы также призвала Грузию сохранить темпы реформ.

"Процесс реформ как в плане членства в ЕС, так и в плане членства в НАТО полезен самой стране, поэтому усталости здесь быть не может. Напротив, темпы должны быть сохранены и ускорение должно быть большим", - сказала Д. Грибаускайте.

"Мы готовы помочь вам своими знаниями в проектах "Близнецы" и поддержать вас на вашем пути", - сказала литовский президент.

По ее словам, Грузия может вступить в ЕС и НАТО, "если сложатся как объективные, так и субъективные политические обстоятельства".

Главы стран НАТО в 2008 году заявили, что Грузия станет членом Альянса.

Кроме того, почти десять лет действует программа ЕС "Восточное партнерство", призванная интегрировать в Сообщество шесть стран Восточной Европы, включая и Грузию.

Стремление Тбилиси вступить в ЕС и НАТО осложнено территориальными разногласиями с Россией. После войны 2008 года с Грузией Москва признала независимость объявившую в прошлом веке об отделении Южную Осетию и другой отделившийся регион - Абхазию.

Россия дислоцировала тысячи своих военнослужащих на военных базах этих территорий. Международное сообщество считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями Грузии.

С. Зурабишвили призвала международное сообщество активнее действовать в плане содействия возвращению этих территорий Грузии.

"Нам в одиночку с Россией не удастся сделать ничего стоящего, чтобы достичь успеха", - сказала президент Грузии.

Ее поддержала Д. Грибаускайте: "Ваша страна оставлена один на один с Россией. Это (...) нас никуда не приведет".

Визит в Литву - пятый зарубежный визит президента Грузии, которая вступила в должность в декабре.