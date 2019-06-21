Президент Литвы предупреждает, что влияние лидеров стран ЕС при разделе постов падает

В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте предупредила, что влияние лидеров стран Евросоюза на переговорах о высших постах снижается, поскольку инициативу переняли крупнейшие европейские партии.
Dalia Grybauskaitė Briuselyje
© AP / Scanpix

"Если это будет лишь дележ (постов между) политическими партиями, то это значительное отклонение от европейских договоров и, таким образом, роль Совета руководителей ЕС руками тех же руководителей принижается", – сказала Д. Грибаускайте журналистам в Брюсселе.

В четверг вечером руководители ЕС должны обсудить то, кому должен достаться пост председателя Еврокомиссии, руководителя по внешней политике ЕС и прочие посты.

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Лидеры стран стремятся контролировать процесс назначения и при разделении высших постов сохранить баланс между мужчинами и женщинами, Западом и Востоком, малыми и крупными государствами блока.

Д. Грибаускайте сказала, что если будет разрешено вести переговоры о постах только крупнейшим фракциям Европарламента, то "этот баланс сейчас совершенно не выдерживается".

Дискуссии на саммите осложняет и то, что сразу руководители, представляющие даже несколько европейских политических семей, могут наложить вето на выдвижение руководителя Еврокомиссии Европарламенту. По этой кандидатуре не могут договориться два гиганта ЕС - Франция и Германия.

Дополнительное замешательство создает и то, что по поводу своего кандидата в руководители ЕК не могут договориться и четыре фракции ЕП, формирующие коалицию.

Д. Грибаускайте сказала, что до начала переговоров о постах в четверг "неизвестности и хаоса" столько же, сколько было и до этого.

Один из возможных кандидатов на пост главы ЕК - европарламентарий, консерватор из Баварии Манфред Вебер, который возглавляет фракцию Европейской народной партии (христианских демократов), получившей наибольшее количество мест в ЕП.

Однако ему не удалось склонить на свою сторону Прогрессивный альянс социалистов и демократов Франца Тиммерманса или фракцию либералов "Обновим Европу", которая поддерживает конкурирующего кандидата в комиссары из Дании Маргрете Вестагер.

Окончательную кандидатуру должны одобрить минимум 21 из 28 лидеров ЕС и большинство членов ЕП, состоящего из 751 депутата.

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