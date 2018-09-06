"Я бы очень хотела, чтобы работа была совместной, поскольку победителей в конфликтах и войнах не бывает, чаще всего проигрывают обе стороны. Мы видели это во время весенней сессии, когда конфликт между двумя основными партиями привел к снижению их рейтинга, рейтинга обеих, это показатель того, что люди видят деструкцию, войны никакой позитив не создают, люди осуждают обе стороны", – сказала осле встречи с правлением парламента Грибаускайте.

Перед приближающимися выборами глава страны хотела бы обратить внимание на то, что такое поведение ухудшит отношение к политике.

"Это значит, что доверие не только к политикам, но и ко всей политической системе значительно подорвут перед как минимум тремя выборами. Это серьезное предупреждение всем нам.

За недоверием к политикам идет недоверие к ведомствам, а там и недоверие к государству. Мы не можем допустить этого в отношении нашего государства, особенно в этом году, когда празднуем его 100-летие", – сказала Грибаускайте.

Глава страны подчеркнула, что ответственность ложится на плечи всех политических партий и их лидеров.

"Да, разница во мнениях - нормальная демократическая практика, но такое кровавое выяснение отношений, вызов недовольства, когда все силы направлены не на созидание, а на уничтожение, нанесение вреда, забрасывание грязью, принесет отрицательный результат для всех нас. Это вызовет недоверие жителей к нашей политической системе. И мы это можем ясно и жестоко увидеть на примере приближающихся выборов", – предупредила Грибаускайте.

Она пожелала всем подумать, "точно ли война ради войны обладает большей ценностью, чем какой бы то ни было (крепкий или слабый) мир, и общая работа (насколько это возможно) над созданием законов".

Президент уже один раз пыталась усадить конфликтующие стороны за стол переговоров, но "одного призыва недостаточно".

"Мы наверное, отлично знаем классиков, которые говорят, что революция или что-то еще должна созреть как объективно, так и субъективно – низы и верха должны думать в одном ключе. (…)

Некоторые попытки созвать (показывают), что верха уже были готовы к разговору, а некоторые низы решили, что еще не время для встреч и общения", – сказала Грибаускайте.

По ее словам, чтобы это удалось, нужна подготовка всех сторон. "Одного призыва мало. У нас был недалекий пример, когда не была принята сама идея разговора. (…) Тут нужно понимание, что настало время говорить, и это необходимо", – сказала Грибаускайте.

Спикер парламента Викторас Пранцкетис констатировал, что диалога между конфликтующими сторонами нет из-за политических амбиций.

"Они есть всегда, и никуда мы от этого не денемся, можем говорить, что это основа демократии", - сказал Пранцкетис.

Но он подтвердил, что в понедельник на общее заседание приглашены главы всех фракций.

"Такие встречи будут традиционными, чтобы мы всегда могли говорить в тесном кругу и договориться, перед тем как предать какую-то проблему огласке", - сказал Пранцкетис.

Президент после встречи с правлением парламента раскритиковала спешку в юридических вопросах. Она заметила, что иногда законы готовят некачественно, не учитывают и выводы парламентского Департамента права.

"Все чаще наблюдаются элементы не принятия во внимание Конституции", – сожалела Грибаускайте.

Пранцкетис информировал, что во время осенней сессии будут рассматривать больше 700 проектов разных законов.

Он согласился с замечанием президента, что юристы должны обсуждать законы до того, как они будут преданы огласке, чтобы не было нарушения Конституции.