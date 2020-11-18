В соответствии с Конституции премьер-министра назначает и увольняет президент страны с одобрения парламента.
Кандидат в премьер-министры Шимоните после встречи с президентом страны в среду представила список кандидатов в министры. Политик назвала кандидатов практически на все должности, кроме должности министра сельского хозяйства, поскольку этот вопрос партнеры по коалиции еще не решили.
Президент с 19 ноября намерен начать встречаться с претендентами на министерские посты.
После этих встреч президент должен решить, одобрить ли предложенных кандидатов, если Шимоните, став премьером, официально представит их кандидатуры.
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