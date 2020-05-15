Дополнительный пакет в 500 млн евро президент выдвинул, когда подписал принятый Сеймом закон об одноразовых выплатах пенсионерам и некоторым социальным группам в размере 200 евро.

Г. Науседа предлагает сократить тариф подоходного налога с 20 до 15% на доходы работников, которые не превышают трех средних уровней зарплат – 4 тыс. евро до уплаты налогов. Сокращенный тариф действовал бы до конца июля.

Президент предлагает выплатить детям из неимущих и многодетных семей, а также детям с недугами не позднее июля одноразовую выплату в 200 евро, а всем прочим детям – одноразовую выплату в 120 евро.

Г. Науседа также предложил ввести раньше намеченного срока повышение не облагаемого налогами минимума доходов на 50 евро и начать применять его уже в этом году.

Администрация президента утверждает, что совокупная стоимость этих мер составила бы около 500 млн евро.

На пресс-конференции в Каунасе президент сказал, что эти меры следует трактовать двояко – как меры социальной солидарности и поощрения внутреннего спроса.

Президент утверждает, что такие траты оправданы с учетом того, что некоторые утвержденные ранее правительством меры с трудом пробивают себе дорогу.

"Когда говорят, что мы вновь потратим сотни миллионов евро, то, мы их, прежде всего, не просто выбрасываем за забор, эти средства предназначаются для оживления экономики и поощрения внутреннего спроса", – сказал Г. Науседа.

"Во-вторых, давайте оценим эти дополнительные предложения в контексте прежних. Если мы видим, что определенные программы не набирают обороты (...) то естественно, что следует предпринять другие меры, которые бы действительно не были зажаты или заторможены бюрократическими препятствиями или неспособностью воспользоваться ими", – сказал президент.

Министр финансов Вилюс Шапока положительно оценивает предложения президента Гитанаса Науседы о выплате дополнительных пособий семьям с детьми, однако с осторожностью оценивает идею сокращения подоходного налога населения с 20 до 15%.

"Вопрос сокращения подоходного налога точно следует тщательно обсудить и очень осторожно подвергнуть дискуссиям. По оценке аналитиков Минфина, польза для наиболее уязвимых групп населения в таком случае будет минимальной, а самую большую выгоду получат не только те, у кого есть работа, но и зарабатывающие больше", – сказал BNS В. Шапока.

Он подчеркнул, что в вопросах одноразовых детских выплат, повышения не облагаемого налогами минимума позиции президента и правительства совпадают.

"Не только финансам и экономике, но прежде всего, людям важно видеть, что вместе работают и все органы управления страны. Хорошо, что и президент активно вовлечен в дискуссию и выдвигает предложения, чтобы дополнить правительственный план. (...) Я рад, что, одобряются детские пособия, мы это обсуждали и в правительстве, мы также предлагали повысить не облагаемый налогами минимум, здесь совпадают мнения с президентом", – подчеркнул В. Шапока.