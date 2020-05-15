Дополнительный пакет в 500 млн евро президент выдвинул, когда подписал принятый сеймом закон об одноразовых выплатах пенсионерам и некоторым социальным группам в размере 200 евро.

Г. Науседа предлагает сократить тариф подоходного налога с 20 до 15% на доходы работников, которые не превышают трех средних уровней зарплат – 4 тыс. евро до уплаты налогов. Сокращенный тариф действовал бы до конца июля.

Президент предлагает выплатить детям из неимущих и многодетных семей, а также детям с недугами не позднее июля одноразовую выплату в размере 200 евро, а всем прочим детям – одноразовую выплату в 120 евро.

Г. Науседа также предложил ввести раньше намеченного срока повышение не облагаемого налогами минимума доходов на 50 евро и начать применять его уже в этом году.

Администрация президента утверждает, что совокупная стоимость этих мер составила бы около 500 млн евро.