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В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа предложил временно снизить трудовые налоги и выделить одноразовые выплаты семьям с детьми, чтобы поощрить экономику в кризисный период.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

Дополнительный пакет в 500 млн евро президент выдвинул, когда подписал принятый сеймом закон об одноразовых выплатах пенсионерам и некоторым социальным группам в размере 200 евро.

Г. Науседа предлагает сократить тариф подоходного налога с 20 до 15% на доходы работников, которые не превышают трех средних уровней зарплат – 4 тыс. евро до уплаты налогов. Сокращенный тариф действовал бы до конца июля.

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Президент предлагает выплатить детям из неимущих и многодетных семей, а также детям с недугами не позднее июля одноразовую выплату в размере 200 евро, а всем прочим детям – одноразовую выплату в 120 евро.

Г. Науседа также предложил ввести раньше намеченного срока повышение не облагаемого налогами минимума доходов на 50 евро и начать применять его уже в этом году.

Администрация президента утверждает, что совокупная стоимость этих мер составила бы около 500 млн евро.

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