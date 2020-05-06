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Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает, чтобы государство наметило прямые выплаты малым предприятиям, на которых занято до девяти человек, чтобы помочь им пережить связанный с коронавирусом кризис.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

Советник президента Вайда Чеснулявичюте сказала BNS, что офис президента внес такое предложение в правительство на прошлой неделе. Вопрос о дополнительной поддержке бизнеса кабмин рассмотрит позже в среду.

Сумма таких выплат могла бы зависеть от уплаченных предприятиями налогов.

"Мы предлагаем установить размер выплаты пропорциональным сумме уплаченных предприятием в течение 2019 года подоходного налога, взносов в Sodra (Фонд социального страхования - ред.), взносов по обязательному страхованию здоровья", - сказала в среду BNS советник президента.

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"Каждому предприятию выплачивалось бы 25% уплаченных им в прошлом году налогов, независимо от числа работников. Таким образом, помощь была бы больше предприятиям, у которых больше работников, которые платят более высокую зарплату", - добавила В. Чеснулявичюте.

Предприятия с числом работников менее 9 составляют треть всех действующих в Литве предприятий - 33 тыс. из 100 тыс. На них занята примерно одна десятая работников частного сектора (104 тыс.), сообщает президентское ведомство.

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