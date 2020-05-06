Советник президента Вайда Чеснулявичюте сказала BNS, что офис президента внес такое предложение в правительство на прошлой неделе. Вопрос о дополнительной поддержке бизнеса кабмин рассмотрит позже в среду.

Сумма таких выплат могла бы зависеть от уплаченных предприятиями налогов.

"Мы предлагаем установить размер выплаты пропорциональным сумме уплаченных предприятием в течение 2019 года подоходного налога, взносов в Sodra (Фонд социального страхования - ред.), взносов по обязательному страхованию здоровья", - сказала в среду BNS советник президента.

Статьи по теме: Предложение Науседы: временное снижение подоходного налога

"Каждому предприятию выплачивалось бы 25% уплаченных им в прошлом году налогов, независимо от числа работников. Таким образом, помощь была бы больше предприятиям, у которых больше работников, которые платят более высокую зарплату", - добавила В. Чеснулявичюте.

Предприятия с числом работников менее 9 составляют треть всех действующих в Литве предприятий - 33 тыс. из 100 тыс. На них занята примерно одна десятая работников частного сектора (104 тыс.), сообщает президентское ведомство.