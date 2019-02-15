Д. Грибаускайте намерена внести поправки к законам О реестре акционерных обществ и О реестре недвижимости, которые предоставят СМИ право на безвозмездный доступ к имеющимся у государства архивным данным о принадлежащем лицам недвижимом имуществе, а также к информации об участниках юридических лиц, говорится в сообщении президентского ведомства.
"Свобода информации является одним из основополагающих условий демократического государства, неотъемлемая часть которых - право общества на получение информации, поэтому ее искусственные ограничения с целью защиты вероятно непрозрачных интересов являются необоснованными, непропорциональными и не соответствуют ожиданиям общества", - говорится в пресс-релизе.
Правительство внесло в Сейм поправки к законам о бесплатном предоставлении журналистам данных Реестрового центра. Правительство в октябре прошлого года также приняло временное решение, позволяющее журналистам безвозмездно получать данные из Реестрового центра, однако данные о владельцах имущества или акций не предоставляются, предоставление такой информации не предусматривают и подготовленные правительством поправки.
С начала этого года данные всех государственных реестров находятся в свободном доступе для всех государственных и муниципальным учреждений и ведомств. По словам Д. Грибаускайте, следующим шагом должно стать открытие государственных реестров для общества.
По словам президента, большинство государств уже давно идут путем открытия данных госреестров, потому что открытый доступ к ним положительно влияет на экономику, развитие бизнеса и инноваций, прогресс государства и повседневную жизнь граждан. Кроме того, публичность является одним из важнейших антикоррупционных факторов.
Реестровый центр в сентябре прошлого года прекратил действовавшую много лет практику безвозмездного предоставления реестровых данных по журналистским вопросам. Глава Реестрового центра Саулюс Урбанавичюс тогда сказал, что для такого предоставления данных не было правового основания, между тем журналистское сообщество утверждало, что так было необоснованно ограничено право СМИ на получение информации от государства.
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