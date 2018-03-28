Глава государства утверждает, что это может преградить путь вмешательству политиков в работу ГИК.

"Видя, как пытаются соревноваться политические партии в том, кто кого одолеет, у кого больше влияния в ГИК, возникает и следующий вопрос, а не стоило бы последовать примеру некоторых стран и попытаться деполитизировать членов ГИК, то есть когда ее членов назначали бы не партии, а совершенно иные ведомства", - сказала в среду Д. Грибаускайте журналистам в Тракай.

"Последние истории вновь свидетельствуют о том, что как правящие, так и оппозиция пытаются тем или иным способом влиять на работу ГИК, и это вредит нашей молодой демократии", - отметила президент.

Президент сказала, что оценивать возможности председателя ГИК Лауры Матийошайтите оставаться на этом посту является прерогативой Сейма. Парламентское большинство во вторник отклонило инициативу оппозиции выразить ей недоверие.

Она выразила надежду на то, что члены ГИК "понимают последствия такого голосования и возьмут на себя ответственность работать прозрачнее, более открыто и объективно".

По закону, ГИК формируется из лиц, предложенных министром юстиции, Литовским объединением юристов, президентом, и партиями, получившими мандаты членов сейма в многомандатном избирательном округе.