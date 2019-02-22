Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что дело о взяточничестве судей свидетельствует о способности правовой системы очищаться от коррупции.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Karolina Pansevič


"Это очень большое расследование, но я бы оценивала его через положительную призму. Суды уже много добились и реформировались, вся правовая система все же способна очищаться", – сказала журналистам глава государства, находящаяся с визитом в Варшаве.

"Без помощи самой судейской общественности это расследование не было бы возможным. Это придает мне доверия к судебной системе и судьям, оптимизма", – добавила она.

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По словам президента, "было большое сопротивление, шум – в том числе, в этом шуме мы можем разглядеть основную линию – борьба с коррупцией необходима на всех уровнях".

"Доверие к правосудию зависит от того, насколько сознательно суды будут выполнять свои обязанности. А доверие к судам и правосудию означает доверие к государству", – сказала Д. Грибаускайте.

В эти дни в связи с подозрениями в коррупции были задержаны 27 подозреваемых, среди них – восемь судей и пять адвокатов.

В четверг подозрения были предъявлены и мэру Друскининкай Ричардасу Малинаускасу.

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