"Это очень большое расследование, но я бы оценивала его через положительную призму. Суды уже много добились и реформировались, вся правовая система все же способна очищаться", – сказала журналистам глава государства, находящаяся с визитом в Варшаве.
"Без помощи самой судейской общественности это расследование не было бы возможным. Это придает мне доверия к судебной системе и судьям, оптимизма", – добавила она.
По словам президента, "было большое сопротивление, шум – в том числе, в этом шуме мы можем разглядеть основную линию – борьба с коррупцией необходима на всех уровнях".
"Доверие к правосудию зависит от того, насколько сознательно суды будут выполнять свои обязанности. А доверие к судам и правосудию означает доверие к государству", – сказала Д. Грибаускайте.
В эти дни в связи с подозрениями в коррупции были задержаны 27 подозреваемых, среди них – восемь судей и пять адвокатов.
В четверг подозрения были предъявлены и мэру Друскининкай Ричардасу Малинаускасу.
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