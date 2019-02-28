Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Литве необходимо добиваться закрытия строящейся в Беларуси Белорусской АЭС (БелАЭС, в Островце), а разговоры о возможном "прагматичном подходе" по поводу станции, являются "попыткой торговать безопасностью людей".
Dalia Grybauskaitė, kadras iš filmo "Valstybės paslaptis"

Об этом президент заявила в четверг, после того как премьер-министр Саулюс Сквернялис публично сказал о том, что у него есть для Минска предложение о "рациональном решении" в качестве альтернативы закрытию станции.

"Все разговоры и попытки торговать безопасностью жителей Литвы сегодня нельзя оправдать, и никогда они не будут оправданы", – отметила глава государства в распространенном президентской администрации заявлении.

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По словам президента, не может быть "никаких прагматических подходов, за исключением того, что станция не может быть открыта, либо должна быть сразу же закрыта после ее завершения".

В присланном в четверг BNS комментарии она акцентировала, что "международные организации подтвердили, что площадка для БелАЭС выбрана небезопасная, а сама атомная станция представляет угрозу. Поэтому необходимо добиваться закрытия БелАЭС. Опыт Австрии показал, что это возможно, если достает политической воли", - сказала Д. Грибаускайте.

Astravyets nuclear power plant under construction
Astravyets nuclear power plant under construction
© DELFI

Премьер не детализирует свое предложение, но говорит, что Минску не будет предложено закрыть БелАЭС.

"Что мы можем сейчас сделать? У нас есть план -"хулиган". Я предложу белорусам решение. Рациональное. Не такое, что говорит: "Закройте", - заявил кандидат в президенты С. Сквярнялис на встрече с жителями Кедайняй. Его слова привел новостной портал 15min.lt.

Министерство энергетики не комментирует заявление премьера.

Сейм в июне 2017 года законодательно закрепил, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей. Цель этого закона - обосновать ограничения импорта электроэнергии. Правительство впоследствии утвердило план, как блокировать импорт электроэнергии, которая будет вырабатываться на БелАЭС.

Литва считает, что строительство БелАЭС в 50 км от Вильнюса ведется с нарушениями требований безопасности, без соблюдения международных стандартов, между тем Минск все эти обвинения отклоняет.

Несколько недель назад страны-участницы Конвенции Эспоо на внеочередной встрече в Женеве постановили, что Белоруссия нарушила конвенцию, ненадлежащим образом выбрав площадку для строительства БелАЭС в Островце.

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