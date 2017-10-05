Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравляет всех учителей страны со Всемирным днем учителя.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Kiril Čachovskij

"В лабиринте знаний учитель остается никем не заменимым проводником для своих учеников. Поздравляю всех учителей, которые верны своей миссии, со Всемирным днем учителя, и благодарю их за работу на благо Литвы", - сказано в поздравлении президента.

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