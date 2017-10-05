"В лабиринте знаний учитель остается никем не заменимым проводником для своих учеников. Поздравляю всех учителей, которые верны своей миссии, со Всемирным днем учителя, и благодарю их за работу на благо Литвы", - сказано в поздравлении президента.
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