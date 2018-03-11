Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравляет жителей с днем восстановления независимости.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Tomas Vinickas

"11 марта - как и сто лет назад - снова было восстановлено наше государство. Еще раз Литва доказала себе и всему миру свою непобедимую волю к возрождению. Снова стать самостоятельной и сильной, признанной и заслуживающей гордости. Поэтому этот день всегда звучит как вечная весна и напоминание, что надежда и вера в свои силы преобразуются в большую победу.

Уже почти тридцать лет мы свободны и независимы. Сегодня все в наших руках - неизмеримые возможности, успех, будущее. Это и есть наша сила!", - сказано в поздравлении президента.

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