"Выраженное гражданами Украины высокое доверие является важной обязанностью ответственно укрепить благополучие страны и всех её жителей и объединить государство, сплотив жителей Украины обеспечением мира, безопасности и независимости страны", – говорится в заявлении президента Литвы.
По словам Д.Грибаускайте, в последнее время Украина и её жители испытали множество вызовов, однако вместе с тем показали и большую готовность, самопожертвование и силу духа, защищая свою страну и её свободу, работая ради сильного и европейского государства.
Президент Литвы утверждает, что Литва и её граждане всегда будут верными союзниками жителей Украины, поддерживающими дальнейшее развитие всесторонних связей Украины с Европой и трансатлантическим сообществом.
Д.Грибаускайте избранному президенту Украины пожелала всяческого благополучия при исполнении важных обязанностей и в труде на благо всего украинского народа, а всем украинцам - силы, единства, мира и процветания.
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