Д.Грибаускайте подчеркнула, что поддержка народом США свободы Литвы всегда была особенно дорога Литве, а дружба и решимость укреплять двусторонние связи являются одним из важнейших приоритетов, говорится в сообщении президентского ведомства.

Как отмечает президент, сегодня перед лицом вызовов безопасности Литва поддерживает общую решимость повышать финансирование обороны, обеспечивать всестороннюю оборонную готовность, эффективность военной мощи НАТО, выделять больше ресурсов на борьбу с терроризмом и повышение устойчивости к гибридным угрозам.

Президент подчеркнула, что Литва очень ценит растущий двусторонний диалог с США в областях энергетики, бизнеса, обороны, военного сотрудничества, кибернетической безопасности. Как говорится в поздравлении, решение США сохранить свои вооруженные силы в Балтийском регионе является гарантией не только солидарности, но и символом действенного сдерживания, гарантией безопасности Балтийских стран.

"Руководитель Литвы надеется, что общие долгосрочные цели и интересы помогут найти ответ на вызовы современности, обеспечивая развитие взаимовыгодного сотрудничества, открывая перед гражданами Литвы и США еще больше возможностей укрепления своих государств, стимулирования роста их экономик и поддерживая ценности свободы", - говорится в сообщении.

Декларация независимости США была провозглашена 4 июля 1776 года.