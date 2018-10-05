Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила всех учителей Литвы с Международным днем учителя.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Karolina Pansevič

"С Вами – творческими, всем интересующимися, постоянно совершенствующимися учителями – связаны большие надежды. Надежды на то, что Вы вместе с Вашими знаниями передадите и основополагающие ценности, поможете ученикам стать настоящими гражданами, взрастите в их сердцах крепкое чувство патриотизма", – сказано в поздравлении президента.

По словам главы страны, учителям доверили самую ответственную работу – в быстро изменяющемся мире подготовить новое поколение, а возвращающаяся благодарность учеников - это то, ради чего учителя могут гордиться своей профессией и вдохновлять других.

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Накануне Международного дня учителя с лауреатами конкурса "Учитель года 2017" встретился премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

По словам главы правительства, учителя инновационного типа в первую очередь гарантируют качество образования в Литве, участвуют в создании нового будущего.

Между тем во время мероприятия в Каунасе, посвященного Дню учителя, учителя встретили министра науки и образования Юргиту Петраускене словами "позор" и свистом. Так учителя выразили свое возмущение новой системой оплаты труда.

Часть педагогов указала, что это был протест против новой модели оплаты труда. Однако некоторые участники мероприятия в социальных сетях критиковали и поведение самих педагогов, заметив, что было выбрано не подходящее место и не подходящая форма протеста.

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