Президент Литвы поздравила Науседу с победой на выборах

Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила Гитанаса Науседу с победой на выборах. "Поздравляю Литву с выбором нового президента! Желаю, чтобы возложенные на него ожидания людей стали реальными делами. Много сил и успеха, Гитанас Науседа!", - написала в фейсбуке президент.
© DELFI / Domantas Pipas
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