Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила Гитанаса Науседу с победой на выборах. "Поздравляю Литву с выбором нового президента! Желаю, чтобы возложенные на него ожидания людей стали реальными делами. Много сил и успеха, Гитанас Науседа!", - написала в фейсбуке президент.
Гитанас Науседа выступил с речью на площади С.Даукантаса: отныне все будет иначе (1)
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа обратился к...
Науседа: я могу представить себе Шимоните на посту премьер-министра
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что,...
Источники DELFI: выясняются результаты выборов в Европарламент
Появились предварительные данные по результатам...
Президент Литвы поздравила Науседу с победой на выборах
Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила...
Речь Науседы: я не такой человек, как Даля Грибаускайте (15)
Лидирующий на президентских выборах в Литве...
TOP новостей
В Литве состоялись выборы президента: Науседа лидирует с большим отрывом (52)
26 мая в В Литве состоялись выборы президента и...
Гитанас Науседа выступил с речью на площади С.Даукантаса: отныне все будет иначе (1)
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа обратился к...
Источники DELFI: выясняются результаты выборов в Европарламент
Появились предварительные данные по результатам...
Такой год на литовском взморье - последний: многие забыли об ограничениях (19)
Депутат литовского парламента Аушрине Армонайте в...
Грядут перемены: крупные города Литвы представили план изменения системы общественного транспорта (26)
В последнее время много говорят о том, что когда начнут...