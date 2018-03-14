"По утверждению главы государства, это, несомненно, искренняя оценка работы канцлера жителями Германии. Ответственное лидерство и смелость Ангелы Меркель важны для всей Европы в решении существенных экономических вопросов, вызовов в сфере безопасности, в создании будущего сообщества", - говорится в пресс-релизе администрации литовского президента.
Д. Грибаускайте отметила, что Литва особо ценит вклад А. Меркель в принятие исторического решения об отправке немецких военных, которые обеспечивают безопасность Литвы и возглавляют дислоцированное в Литве подразделение батальона передового базирования НАТО.
В поздравлении президент подчеркнула, что отношения Литвы и Германии особенно добрососедские, в чем есть вклад и личных усилий канцлера Германии.
Д. Грибаускайте пожелала канцлеру успеха, сил и здоровья в этой особенно важной и ответственной работе.
В июне прошлого года Д. Грибаускайте вручила А. Меркель государственную награду - Большой крест Ордена Витаутаса Великого за ответственное европейское лидерство, укрепление сотрудничества Литвы и Германии.
В среду Бундестаг одобрил сохранение поста канцлера Ангелой Меркель.
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