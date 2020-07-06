Дорогие жители Литвы!

Поздравляю вас с прекрасным праздником середины лета – Днем государства!

В этом году 6 июля – это прежде всего возможность вспомнить и выразить благодарность уважаемому историку Эдвардасу Гудавичюсу, который недавно покинул нас.

Именно благодаря Профессору у нас есть замечательный праздник, который каждый год объединяет патриотически настроенных жителей Литвы. Он дает нам возможность мысленно вернуться к истокам Литвы – к судьбоносным моментам, когда поток нашей общей истории стал набирать обороты.

Король Миндаугас 767 лет назад вошел в историю как человек, который положил символическое начало Литовскому государству и открыл ему двери в Европу. Благодаря его усилиям небольшая страна на берегах Немана и Вилии как самостоятельное действующее лицо вошло в пространство Западной цивилизации и остается там по сей день.

Коронация Миндаугаса была значительной политической и дипломатической победой. Первый король Литвы смог воспользоваться уникальной исторической возможностью – зафиксировать на карте Европы новое политическое образование и будущий дом для литовского народа. Достижения многих последующих героев нашей истории дополняли четко обозначенную Миндаугасом линию – дальше на Запад, всегда только на Запад!

Умение в нужное время выбрать единственно правильное решение стало важным лейтмотивом в истории Литвы. Такими же чертами обладали и те, кто подписал акты о независимости от 16 февраля 1918 г. и 11 марта 1990 г.

Богатая традиция государственности, заложенная Миндаугасом, дала возможность Литве вырасти и сформироваться в семье европейских государств, а затем оказывать сопротивление тем, кто пытался подавить нашу свободу.

Несмотря на все исторические потрясения, мы сохранили сильную идентичность. Мы всегда были, являемся и всегда будем открыты для тех, кто любит свободу и соблюдает законы страны. Вместе с партнерами по Европейскому союзу и НАТО мы продолжаем работать над созданием пространства демократии, стабильности и благосостояния в меняющемся мире.

Унаследованная нами обязанность – делать всё возможное, чтобы чувствовать себя хозяевами на своей земле. Нести свет туда, где другие хотели бы оставить темноту. Твердо опираться на те корни, которые Миндаугас, король Литвы, первым пустил в землю Европы.

Дорогие!

История не представляла бы большой ценности без тех, кто ею делится, проживает ее заново и делает ее осмысленной. Средневековые походы ничего не стояли бы без сегодняшних усилий. Крупнейшие победы прошлого померкли бы без возможности сегодня – каждое мгновение – вкушать их плоды.

Вот почему я рад видеть так много патриотически настроенных жителей Литвы, которые любят свое государство и вместе празднуют его день рождения. Я поздравляю вас и желаю сохранять единство и укреплять взаимное понимание, не воздвигать барьеры, а наводить мосты.

Давайте будем вместе стремиться к тому, что кажется смелым, труднодостижимым, но однозначно возможным для нас!

Благодарю!