Президент участвовал в торжествах с супругой Дианой Науседене.
"Желаем императору, почитаемому представителю Хризантемового трона, создавать и пестовать процветающую Японию. Пусть период его правления – Эра гармонии – запомнится открытостью страны миру, распространением идей диалога и свободы", – сказал президент для пресс-релиза.
Император Нарухито официально перенял пост 1 мая – на следующий день после того, как его отец стал первым за два последних столетия отрекшимся от престола японским монархом.
Однако это перенятие было завершено только после официального объявления о новой роли Нарухито во время ряда церемоний, за которыми наблюдали представители примерно 180 стран мира.
Поздравляя императора, Науседа с удовлетворением отметил тесные исторические и культурные связи между Литвой и Японией, напомнил о визите бывшего императора Акихито в Литву в 2017 году.
Глава государства информировал, что 2020 год объявлен в Литве Годом гуманиста и дипломата Тиуне Сугихары.
Находящийся в Японии Науседа в среду встретится с председателем Палаты представителей парламента Японии Тадамори Осимой, руководителем межпарламентской группы японско-литовской дружбы Хирофуми Накасоне, почетными консулами Литвы.
Президент также намерен посетить экономический форум Литвы и Японии, а также встретиться с главами крупнейших корпораций Японии, планирующих инвестиции в Литве.
Для супруги президента Науседене предусмотрена отдельная программа. Она посетит токийскую школу, сотрудничающую с Литвой, а также Университет Кэйо, Центр редких и недиагностированных заболеваний, Агентство медицинских исследования и развития, а также мероприятие в рамках Недели дизайнеров и творческих индустрий Литвы.
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