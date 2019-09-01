Президент Литвы поздравил Словакию с национальным праздником

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил президента Словакии Зузану Чапутову и народ страны с национальным праздником, Днем Конституции.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

"Литва и Словакия имеют схожий исторический опыт, и наши интересы и взгляды по многим европейским политическим и экономическим вопросам обычно совпадают. Я убежден, что было бы взаимовыгодно продолжать укреплять наше тесное сотрудничество", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал Словакии и ее гражданам больших успехов, единства и процветания.

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