Президент Литвы поздравил Словакию с национальным праздником

"Литва и Словакия имеют схожий исторический опыт, и наши интересы и взгляды по многим европейским политическим и экономическим вопросам обычно совпадают. Я убежден, что было бы взаимовыгодно продолжать укреплять наше тесное сотрудничество", - говорится в поздравлении.
Президент пожелал Словакии и ее гражданам больших успехов, единства и процветания.
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