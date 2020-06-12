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Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с тридцатой годовщиной Дня России.
Президент Литвы поздравил Путина с Днем России
© DELFI / Orestas Gurevičius

Глава государства пожелал всем россиянам здоровья, мира, процветания и благополучия.

День России (до 2002 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР) — 12 июня — государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.

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