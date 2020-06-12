Президент Литвы поздравил Путина с Днем России

Глава государства пожелал всем россиянам здоровья, мира, процветания и благополучия.
День России (до 2002 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР) — 12 июня — государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.
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