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В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа поздравил главу Латвии Эгилса Левитса и всех жителей этой страны с 30-летием восстановления независимости.
Президент Литвы поздравил Латвию с 30-летием назависимости
© Reuters / Scanpix

"В этом году Литва и Латвия вместе отмечают знаменательную годовщину государственности – тридцатилетие восстановления независимости. Сегодня мы можем порадоваться не только с трудом завоеванной свободе, но и особо тесным сотрудничеством, как на двухстороннем уровне, так и в рамках Евросоюза и Североатлантического договора, укрепляя его", – цитируются слова Г. Науседы в пресс-релизе, распространенном в понедельник.

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"Общая история Литвы и Латвии настраивает нас и налагает обязательства. Мы ценим свободу, поэтому защищаем ее общими усилиями и стремимся к безопасности и обеспечению всестороннего благополучия своих людей", – отметил он.

По словам литовского президента, искрение приятельские отношения двух народов и совместные инициативы укрепляют связь обеих стран, а на фоне чрезвычайного вызова миру – пандемии – пример сотрудничества и единства Балтийских стран в борьбе с ней и ее последствиями показал, что только общими усилиями можно одолеть эту напасть.

Г. Науседа, по информации администрации, пожелала Латвии многие лета процветания, а ее гражданам – здоровья, согласия и всестороннего успеха.

Четвертого мая 1990 года Латвия объявила о восстановления независимости страны от СССР.

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