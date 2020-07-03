"Литву и Беларусь связывает общее историческое прошлое, тесные соседские отношения, активные связи между гражданами обеих стран. Атомная безопасность будет тем вопросом повестки работы, которым я буду постоянно заниматься для обеспечения безопасности и жителей Литвы, и всего региона", – цитируются слова главы государства.

Президент выразил убеждение в том, что путь развития, основанный на европейских ценностях и на международных правах человека, подходит для Беларуси – он обеспечил бы долговременную безопасность и благосостояние.