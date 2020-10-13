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Председатель Партии свободы Аушрине Армонайте сказала, что после первого тура парламентских выборов уже успела встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

"Мы коротко говорили по телефону. (...) Очень приятно поздравил с дебютом, просто, коротко, без подробных контуров коалиции или политической повестки", – сказала журналистам 13 октября Армонайте.

По ее словам, о втором туре с Науседой она не говорила. "Конкретных обсуждений не было", – прибавила она.

Во вторник лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис также сказал, что говорил по телефону с президентом.

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