"Мы коротко говорили по телефону. (...) Очень приятно поздравил с дебютом, просто, коротко, без подробных контуров коалиции или политической повестки", – сказала журналистам 13 октября Армонайте.
По ее словам, о втором туре с Науседой она не говорила. "Конкретных обсуждений не было", – прибавила она.
Во вторник лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис также сказал, что говорил по телефону с президентом.
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