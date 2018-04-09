В понедельник официально завершились переговоры о членстве Литвы в этой организации, страна должна вступить в нее в конце мая.

"Эта организация в дальнейшем будет помогать Литве своими экспертами, экспертными мнениями реформировать нашу страну, будет помогать нам развиваться быстрее, присвоит "знак качества" нашему государству", - сказала Д. Грибаускайте в понедельник после встречи с генеральным секретарем ОЭСР Анхелем Гуррией. Запись ее высказывания распространила пресс-служба президента.

По словам Д. Грибаускайте, переговоры прошли сравнительно быстро.

"Три года таких прямых переговоров - очень высокий темп, эта организация не привыкла, чтобы членство было согласовано так быстро. (...) Тем более, что "окно возможностей" стать членом закрывается, так как мы знаем, что некоторые члены этой организации хотя бы временно не хотели бы развития (организации - ред.), поэтому я думаю, что мы очень своевременно закончили переговоры", - сказала руководитель Литвы.

Глава ОЭСР сказал, что, став членом организации, Литва сможет участвовать в создании стандартов, а другие члены организации смогут поучиться на примере Литвы.

"Отныне Литва будет в числе стран, которые создают, развивают и применяют стандарты, а не страной, которая применяет созданные другими стандарты. Вы станете частью процесса, частью дискуссий, однако главное, что страны ОСЭР теперь смогут многому научиться у Литвы", - сказал после встречи А. Гурриа.

Переговоры о членстве в ОЭСР Литва начала три года назад. Литва провела все важные реформы, направленные на стимулирование роста экономики и повышение уровня благосостояния людей. В конце мая Совет министров ОЭСР должен принять окончательное решение о членстве Литвы. Литва станет 36-ым членом этой организации.

ОЭСР была создана в 1961 году с целью ускорить оживление международной экономики и укрепить торговые связи между государствами, повысить уровень социальной защиты людей.