Науседа поручил Сквернялису сформировать правительство в течение 15 дней.

В четверг премьер обещает представить президенту Гитанасе Науседе кандидатуры новых министров транспорта, внутренних дел и сельского хозяйства, поскольку эти позиции достались партнерам по коалиции в рамках подписанного несколько недель назад соглашения.

На эти позиции соответственно предлагаются представители Избирательной акции поляков Литвы Владислав Кондратович и Ярослав Наркевич, а также социал-трудовик Андрюс Палёнис.

В начале июля была создана новая правящая коалиция. Договор о сотрудничестве подписали Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "крестьяне"), Литовская социал-демократическая партия труда, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей и "Порядок и справедливость".