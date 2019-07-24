В среду президент Литвы Гитанас Науседа назначил Саулюса Сквернялиса премьер-министром после так называемой отставки вежливости, когда после инаугурации нового главы государства правительство должно было вернуть свои полномочия.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

Науседа поручил Сквернялису сформировать правительство в течение 15 дней.

В четверг премьер обещает представить президенту Гитанасе Науседе кандидатуры новых министров транспорта, внутренних дел и сельского хозяйства, поскольку эти позиции достались партнерам по коалиции в рамках подписанного несколько недель назад соглашения.

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На эти позиции соответственно предлагаются представители Избирательной акции поляков Литвы Владислав Кондратович и Ярослав Наркевич, а также социал-трудовик Андрюс Палёнис.

В начале июля была создана новая правящая коалиция. Договор о сотрудничестве подписали Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "крестьяне"), Литовская социал-демократическая партия труда, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей и "Порядок и справедливость".

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