Президент Литвы после голосования: я одобряю меры, введенные для обуздания коронавируса

"Напомню наш визит в Национальный центр общественного здравоохранения, где мы обсудили возможность привлечения армии для решения вопросов, связанных с колл-центром, отслеживанием очагов, поскольку специалисты НЦОЗ больше не справляются с нагрузкой, переживают огромное напряжение. (…) Это решение на уровне армии уже принято, нужно лишь обратиться. Когда видишь, что показатели не улучшаются, надо это делать, всем нам надо быстро приниматься за работу. (…) Я одобряю меры, введенные для обуздания коронавируса. Только проблема в том, что мы, вероятно, могли добиться лучшего результата другим способом – путем отслеживания, изоляции, соблюдения мер предосторожности, тогда все эти решения сегодня не нужны были бы", - сказал Науседа после голосования во втором туре парламентских выборов.

По его словам, мировой опыт показывает, что необязательно ситуация будет такой, что только закрытие даст результат.

"Конечно, можно тыкать пальцем в страны, где ситуация еще хуже, но это мне кажется неприемлемым, я интерпретирую все иначе. Это не показывает, что у нас все в порядке, это показывает, что все может быть гораздо хуже", - сказал Науседа.

"Я призываю людей делать то, что можно сделать без особых усилий. У нас у всех в семьях есть красивые традиции празднования дней рождения, но может сегодня такое время, когда такие посиделки в тесном кругу лучше отменить. Можно и детские дни рождения отмечать в более тесном кругу, не приглашать много детей из других районов, например – чтобы вирус также не распространялся в ближайшем окружении. Поэтому давайте соблюдать те требования, которые есть, не надо махать на них рукой, думая, что все это несерьезно и не действует. Поверьте, если ученый говорит, что помогает, значит, помогает", - сказал Науседа, призвав отказаться от некоторых семейных традиций ради спокойствия и комфорта.

Он обратился также к жителям, призвав их идти на голосование.

"Приходите голосовать, выберите свою власть, а не такую, которую кто-то выберет за вас и потом вы будете ее критиковать, говоря - это не моя власть. (...) И большие и маленькие города и села – люди по всей Литве – покажите гражданскую инициативу. Есть из чего выбирать", – сказал президент.

Сам он во втором туре не колебался.

"Жизнь становится все легче и легче. В первом туре я еще немного думал, а сейчас и думать было не о чем, я быстро определился", – сказал президент.

На вопрос, за кого голосовала его супруга Диана, Науседа ответил: "За демократию".