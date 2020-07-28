"Глава государства посещал штабы морских и сухопутных вооруженных сил, на этот раз посещает особо значимые для Литвы и Балтийских стран подразделения НАТО. Планируется ознакомительный визит, с командованием будет обсуждаться положение военных в Литве, президент ознакомится с военной техникой", – сказала BNS советник президента Кристина Карницкайте.
По ее словам, Г. Науседа также обсудит с представителями армии возможности развития системы противовоздушной обороны.
Кроме того, президент планирует встретиться с дислоцированными в Шяуляй американскими военными и познакомиться с выполняемой ими миссией.
В данный момент миссию воздушного патрулирования НАТО в Балтийских странах выполняют 15 истребителей из четырех стран. В Шяуляй дислоцированы истребители Испании, Соединенного Королевства и Германии, а на базе ВВС в Эстонии – французские истребители.
Миссия воздушной полиции НАТО в Балтийских странах осуществляется с 2004 года, когда Латвия, Литва и Эстонии стали членами Альянса.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Науседа призвал министра немедленно вернуться из отпуска: люди не должны платить за то, что государство не справляется (1)
В связи с нескончаемыми проблемами с e.sveikata президент...
С августа в Литве меняются некоторые актуальные для работников пункты Трудового кодекса (40)
С 1 августа 2020 года в Литве меняются некоторые...
Риелтор: клиенты готовы платить за жилье на море даже миллион (33)
Работающие на литовском взморье риелторы радуются:...
Вице-министр: мы вынуждены задуматься о мерах, которые действовали во время карантина (17)
29 июля правительство Литвы намерено вернуться к...
Общественный деятель обратился к глава Еврейской общины Литвы с пробой об оказании юридической помощи (32)
Журналист и общественный деятель, лауреат премии...