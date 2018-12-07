Президент Литвы Даля Грибаускайте в пятницу находится с визитом в Украине, где с президентом Украины Петром Порошенко обсуждает вопросы безопасности, бизнеса и евроинтеграции.
Petro Porošenka ir Dalia Grybauskaitė
© AFP/Scanpix

В ходе визита Д.Грибаускайте сказала, что Литва передаст Украине боеприпасы и направит больше военных инструкторов для обучения местных вооруженных сил, а также экспертов по кибернетической безопасности. Они помогут отражать гибридные атаки, особенно во время предстоящих в следующем году президентских и парламентских выборов.

"Мы решили незамедлительно предоставить военную помощь в форме боеприпасов, увеличим число военных инструкторов и инструкторов по кибербезопасности, мы приняли решение о (предоставлении) дополнительной гуманитарной помощи", - сказала Д. Грибаускайте во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

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Литва некоторое время назад передала Украине патроны, некоторые элементы оружия и вооружений. Первый раз такая партия была отправлена на Украину в 2014 году, когда Россия аннексировала полуостров Крым и начала поддерживать сепаратистов в восточной части страны.

Сейчас украинские вооруженные силы обучает чуть более 20 инструкторов. Мандат сейма позволяет направить на Украину до 60 военнослужащих.

Двадцать пятого ноября в Керченском проливе российские пограничники обстреляли, таранили и задержали три украинских судна. Москва утверждает, что украинские суда незаконно зашил в ее территориальные воды, которые являются частью аннексированного в 2014 году Крыма, а предумышленно спровоцировали конфликт.

Киев же обвиняет Россию в "начале нового этапа агрессии".

Президенты также обсудят защиту прав граждан Украины, работающих в Литве. Планируется подписать двухстороннее соглашение по трудоустройству и сотрудничеству в сфере миграции, которое поможет более эффективно бороться с нелегальным трудом, эксплуатацией и обеспечивать социальные гарантии украинцев, работающих в Литве.

По данным литовского Департамента миграции на 1 июля, в Литве проживало 54,3 тыс. иностранцев, из них –15,3 тыс. – украинцев. Это на 55,4% больше, чем год назад.

Департамент прогнозирует, что количество прибывающих на работу в Литву граждан Украины в ближайшее время вырастет на 30-50%.

На встрече речь также пойдет о двухсторонних отношениях, укреплениях экономических и предпринимательских связей, сотрудничестве Украины с Евросоюзом, ходе реализации реформ: борьбе с коррупцией, реорганизации правовых органов.

За постоянную поддержку жителей Украины неправительственные организации вручат награду гражданского общества "Берегиня Украины".

В Киеве планируется подписание вех стратегического партнерства Литвы и Украины на 2019–2020 годы, межправительственного протокола о соглашении между Евросоюзом и Украиной о реализации реадмиссии лиц и протоколе 11-ого Совета президентов Литвы и Украины.

Главы государств также поприветствуют участниц Второго конгресса женщин Украины.

В связи с пятилетием Майдана Д. Грибаускайте почтит память погибших и возложит цветы к мемориалу "Небесной сотни".

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