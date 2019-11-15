Глава государства помиловал Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые в настоящее время находятся в заключении в Литве. Они оба были осуждены за шпионаж в 2017 году.
В президентском декрете говорится, что они были помилованы на основании положения Уголовного кодекса, вступившего в силу на этой неделе, который регулирует обмен шпионами.
"У меня нет дальнейших комментариев на эту тему в настоящее время. Мы ответим на возможные вопросы в ближайшее время", - заявил в пятницу BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.
Декреты были обнародованы в пятницу, но в них указано, что они были подписаны в четверг, 14 ноября.
По данным правоохранительных органов Литвы, Филипченко был кадровым сотрудником Федеральной службы безопасности РФ, его Вильнюсский суд приговорил к 10 годам лишения свободы.
Шяуляйский суд приговорил офицера Моисеенко к 10 с половиной годам лишения свободы за вербовку литовского офицера.
Согласно источникам BNS, Москва в соответствии с соглашением должна помиловать двух задержанных в России граждан Литвы - Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году.
Московский суд приговорил гражданина Литвы Тамошайтиса к 12 годам лишения свободы, а суд Калининградской области приговорил Матайтиса, у которого двойное гражданство Литвы и России, к 13 годам лишения свободы.
Москва утверждает, что осужденные выполняли задания военной разведки Литвы. Официальные лица Литвы никогда не комментировали связь с этими лицами.
В соответствии с соглашением Россия также может одновременно помиловать Фроде Берга, бывшего норвежского пограничника, который также был осужден за шпионаж.
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