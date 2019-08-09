Президент Литвы положительно оценивает работу спикера сейма

"Президент оценивает работу Пранцкетиса положительно", – сказал Мачюлис в пятницу после встречи президента и главы парламента.
Советник сказал, что на встрече обсуждался новый договор о правящей коалиции, в соответствии с которым Пранцкетис должен уступить пост представителю социал-"трудовиков".
"Это первая встреча руководителей страны такого рода, акцент был на том, как можно достичь благосостояния в государстве, были подведены итоги весенней сессии, обсуждались планы на осеннюю сессию. Президент подчеркнул, что хочет активно сотрудничать с сеймом, как в плане внесения предложений, так и в плане дискуссий о законах", – сказал Мачюлис.
Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис призывает Пранцкетиса уйти в отставку, так как правящие договорились отдать должность спикера Литовской социал-демократической партии труда.
Пранцкетис отказывается уходить в отставку, аргументируя такую позицию тем, что сейм назначил его на должность на весь срок полномочий.
Карбаускис сказал, что если Пранцкетис откажется сам уйти в отставку, то совет партии "крестьян" рассмотрит вопрос об исключении его из партии.
Карбаускис заметил, что они постараются отправить Пранцкетиса в отставку с должности спикера, однако процедуры не начаты. Чтобы уволить председателя сейма по причине недоверия, нужно не менее 71 голоса депутатов.
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