Президент Литвы положительно оценивает готовность Гентвиласа быть министром

"Президент считает, что кандидат профессионально готов занять эту должность. Однако очень важно убедить часть общества, которая в данный момент не довольна ситуацией в сфере окружающей среды, в том, что он готов занять эту должность", – сказал А. Бубнялис во вторник на пресс-конференции.
Советник отметил, что во вторник во время беседы Г. Науседы с С. Гентвиласом "совпали оценки президента и кандидата в вопросе потребности Литвы ставить перед собой более решительные цели по климатическим изменениям", а также по стремлению к тому, чтобы охрана окружающей среды и внимание к климатическим изменения "были интегрированы во все сферы жизни".
Обсуждались также приоритетные задачи – усиление госконтроля, пересмотр налоговых льгот, неблагоприятных для окружающей среды, соглашение по защите лесов и охраняемых территорий, необходимость поиска решений вместе с министерством сельского хозяйства.
Президент Литвы уже встретился с 8 из 14 предложенных кандидатов в министры.
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