На пресс-конференции он расскажет о проведенных в жизнь инициативах, состоявшихся зарубежных визитах и внесенных проектах изменений к законам, говорится в сообщении президентского ведомства.

Г. Науседа поделится мыслями о работе в этот период и представит приоритеты своей команды в плане стремления к созданию государства благосостояния, говорится в сообщении.

Сто дней с начала президентского срока полномочий Г. Науседы исполнится в субботу, 19 октября.