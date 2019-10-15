На пресс-конференции он расскажет о проведенных в жизнь инициативах, состоявшихся зарубежных визитах и внесенных проектах изменений к законам, говорится в сообщении президентского ведомства.
Г. Науседа поделится мыслями о работе в этот период и представит приоритеты своей команды в плане стремления к созданию государства благосостояния, говорится в сообщении.
Сто дней с начала президентского срока полномочий Г. Науседы исполнится в субботу, 19 октября.
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