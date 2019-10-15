Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник подведет итоги своих первых ста дней на должности главы государства.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

На пресс-конференции он расскажет о проведенных в жизнь инициативах, состоявшихся зарубежных визитах и внесенных проектах изменений к законам, говорится в сообщении президентского ведомства.

Г. Науседа поделится мыслями о работе в этот период и представит приоритеты своей команды в плане стремления к созданию государства благосостояния, говорится в сообщении.

Сто дней с начала президентского срока полномочий Г. Науседы исполнится в субботу, 19 октября.

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