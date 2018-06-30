Чтобы законы вступили в силу с 1 января 2019 года, их должны принять за полгода до этой даты. Объявить о принятии законов можно после того, как их подпишет президент.
30 июня пресс-служба президента сообщила, что глава страны подписала 8 законов, связанных с налоговой реформой и борьбой "с тенью".
Это поправки к Закону о подоходном налоге, Закону о государственном страховании, Закону о страховании здоровья, Администрации налогов, налоге на прибыль, госзакупках, НДС, закону о благотворительной деятельности.
Согласно принятым законам, налоги на труд будут консолидированы на стороне работника, введут 20 и 27% подоходный налог, увеличат необлагаемый налогами размер и расширят сферу его применения.
Правительство подчеркнуло, что эти поправки будут способствовать снижению налогов на труд, особенно для людей со средним достатком.
Оппозиция считает, что реформа потребует больших бюджетных расходов поправки приняты хаотично, не оценили их влияние на финансы страны.
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