По словам президента, благодаря принятым поправкам можно не только увеличить содровские пенсии людей, которые получают самые небольшие пенсии, но и всем нынешним пенсионерам.
Новые поправки создают условия для накопления работающими большей пенсии. Им предоставляют возможность делать дополнительные отчисления - больше установленного в законе минимума, и воспользоваться налоговыми льготами. Льготы появятся и для работодателей, которые дополнительно будут участвовать в пенсионном накоплении своих работников.
Проблему законных ожиданий участников пенсионных фондов решают за счет государственных дотаций, которые поощряют к участию в частном накоплении. Кроме того, тех, кто откладывает на пенсию больше, ждет снижение налогов на труд.
Президент подчеркнула, что у правительства есть достаточно времени на то, чтобы подготовиться к осуществлению реформы и разъяснить людям введенные новшества, чтобы все могли сделать верный выбор.
Кроме того, по словам главы страны, необходимо, чтобы пенсионная система была надежной, долгосрочной и обеспечивающей доверие общества к государству.
Принятые законы вступают в силу с 1 января 2019 года.
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