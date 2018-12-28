Сейм Литвы принял этот закон неделю назад.

Большинство изменений в законе согласует порядок организации референдума с установленным общим порядком выборов, главное изменение - наряду с имеющимися за рубежом местами для голосования в дипломатических представительствах разрешено открыть дополнительные пункты для голосования.

Решение о пригодности дополнительных местах для голосования за рубежом для проведения референдума примет МИД после согласования с Главной избирательной комиссией.

Сейм объявил о проведении вместе с президентскими выборами референдума о расширении двойного гражданства, однако действие постановления парламента остановлено до тех пор, пока ему не даст оценку Конституционный суд. Он должен сказать, можно ли организовывать голосование с двухнедельным перерывом, во время первого и второго туров президентских выборов, как решил Сейм.