Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала новую редакцию Закона о референдуме, вносящий коррективы в порядок организации плебисцитов и позволяющий открыть больше мест для голосования за рубежом, сообщила в четверг пресс-служба президента.
World Lithuanian Community management, 2018
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Сейм Литвы принял этот закон неделю назад.

Большинство изменений в законе согласует порядок организации референдума с установленным общим порядком выборов, главное изменение - наряду с имеющимися за рубежом местами для голосования в дипломатических представительствах разрешено открыть дополнительные пункты для голосования.

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Решение о пригодности дополнительных местах для голосования за рубежом для проведения референдума примет МИД после согласования с Главной избирательной комиссией.

Сейм объявил о проведении вместе с президентскими выборами референдума о расширении двойного гражданства, однако действие постановления парламента остановлено до тех пор, пока ему не даст оценку Конституционный суд. Он должен сказать, можно ли организовывать голосование с двухнедельным перерывом, во время первого и второго туров президентских выборов, как решил Сейм.

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