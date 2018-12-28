Сейм Литвы принял этот закон неделю назад.
Большинство изменений в законе согласует порядок организации референдума с установленным общим порядком выборов, главное изменение - наряду с имеющимися за рубежом местами для голосования в дипломатических представительствах разрешено открыть дополнительные пункты для голосования.
Решение о пригодности дополнительных местах для голосования за рубежом для проведения референдума примет МИД после согласования с Главной избирательной комиссией.
Сейм объявил о проведении вместе с президентскими выборами референдума о расширении двойного гражданства, однако действие постановления парламента остановлено до тех пор, пока ему не даст оценку Конституционный суд. Он должен сказать, можно ли организовывать голосование с двухнедельным перерывом, во время первого и второго туров президентских выборов, как решил Сейм.
Президент Литвы подписала закон, позволяющий открыть больше мест для голосования за рубежом (7)
Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала новую...
Правительство Литвы выдвигает кандидатуру Кубилюса на пост генсека Совета Европы (59)
Правительство Литвы в четверг постановило...
Синкявичюс: Сквернялис был бы самым лучшим кандидатом в президенты (16)
Наилучший кандидат в президенты Литвы -...
Из-за болезни Сквернялиса спешно изменили повестку дня (17)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис из-за...
Матийошайтис хочет вновь стать мэром Каунаса (3)
Висвалдас Матийошайтис , глава движения Vieningas Kaunas...
TOP новостей
Учитель: Путин сегодня есть, завтра его нет, а русский язык – вечен (209)
"В сентябре, когда знакомишься с новыми учениками,...
Журналисты: событие года в Литве - визит Папы, в мире - отравление Скрипалей (9)
Наиболее важными событиями в Литве в 2018 году были визит...
Паланга готовится к праздникам: новогодняя ночь – около 100 евро
Сразу после Рождества палангские предприниматели...
В межпраздничный период государственные учреждения опустели
В четверг, 27 декабря, в Литве – официальный рабочий...
В Польше покупателей из Литвы ждут перемены: магазины реже будут работать по воскресеньям (2)
В предпраздничный период в магазинах Сувалок можно...