Президент Литвы подписала Закон о бюджете-2019

Президент Даля Грибаускайте подписала принятый Сеймом Закон об утверждении финансовых показателей государственного бюджета и бюджетов местного самоуправления на 2019 год, сообщает администрация главы государства.
Dalia Grybauskaitė, Viktoras Pranckietis
© DELFI / Andrius Ufartas

В следующем году доходы бюджета достигнут 10,59 млрд евро (в том числе 1,922 млрд евро из Европейского союза и иной международной финансовой помощи), а расходы - 11,706 млрд евро (2,243 млрд евро). Дефицит госбюджета в следующем году составит 1,116 млрд евро.

Разработчики бюджета говорят, что запланированное в нём снижение налогов работающих позволит увеличить доходы всех людей, будет стимулировать создание рабочих мест. Однако критики говорят, что из-за реформ в казне образуется дыра, которая не позволит обеспечить надлежащее финансирование государственного сектора.

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Бюджет на 2019 год был подготовлен с планированием 0,4% профицита государственных финансов.

Д.Грибаускайте в понедельник уже подписала Закон об утверждении показателей профицитного бюджета Государственного фонда социального страхования (Sodra) на 2019 год.

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