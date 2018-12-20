Президент Литвы подписала Закон о бюджете-2019

В следующем году доходы бюджета достигнут 10,59 млрд евро (в том числе 1,922 млрд евро из Европейского союза и иной международной финансовой помощи), а расходы - 11,706 млрд евро (2,243 млрд евро). Дефицит госбюджета в следующем году составит 1,116 млрд евро.
Разработчики бюджета говорят, что запланированное в нём снижение налогов работающих позволит увеличить доходы всех людей, будет стимулировать создание рабочих мест. Однако критики говорят, что из-за реформ в казне образуется дыра, которая не позволит обеспечить надлежащее финансирование государственного сектора.
Бюджет на 2019 год был подготовлен с планированием 0,4% профицита государственных финансов.
Д.Грибаускайте в понедельник уже подписала Закон об утверждении показателей профицитного бюджета Государственного фонда социального страхования (Sodra) на 2019 год.
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