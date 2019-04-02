Президент Литвы подписала поправки об индивидуальном обращении в КС

После вступления в силу поправок любой житель страны может обратиться в КС по поводу правовых актов, если принятое на их основании решение нарушило его конституционные права или свободы, а все остальные средства правовой защиты уже использованы.
Если КС решит, что упомянутые правовые акты противоречат Конституции, то это станет основанием возобновить процесс по поводу нарушенных конституционных прав или свобод личности.
Несколько недель назад сейм Литвы в четверг узаконил возможность самостоятельного обращения граждан в Конституционный суд (КС). За соответствующую поправку к Конституции проголосовало 106 членов сейма, "против" был один, еще один депутат воздержался.
После подписания поправки президентом она вступит в силу с сентября.
Сейчас Конституция предусматривает, что обратиться в КС на предмет соответствия правовых актов основному закону страны могут только сейм, группа членов сейма, президент, правительство и суды.
Как отмечает администрация президента, возможность конституционной жалобы есть в большинстве государств, в которых есть конституционные суды. После вступления в силу поправок в Литве такой возможности в Европе не будет только у жителей Болгарии, Италии и Молдовы.
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