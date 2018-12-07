Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала декреты, которыми приняла отставки министров образования и науки Юргиты Петраускене и министра культуры Лианы Руоките-Йонссон, а также уволила Кястутиса Навицкаса с поста министра окружающей среды.
Liana Ruokytė-Jonsson, Kęstutis Navickas ir Jurgita Petrauskienė
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Декрет об увольнении министра культуры вступает в силу с 21 декабря, а два других - с пятницы, сообщила администрация президента.

О решении заменить трех министров премьер Саулюс Сквернялис сообщил в понедельник. Он сказал, что доверяет увольняемым министрам, но хочет придать новый импульс реформам в курируемых ими сферах.

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В среду после встречи с президентом Л. Руоките-Йонссон и К. Навицкас заявили, что больше не хотят работать с министром и критиковали его в связи с давлением и тем, что он прикрывается министрами.

Увольняемая с должности министр культуры сказала, что попросила президента дать ей время на подготовку стратегии культуры.

С. Сквернялис заявил, что не видит в этом никакого смысла и сказал, что если президент разрешит министру культуры работать дольше, то ей будет инициирована интерпелляция в сейме.

К. Навицкас в среду заявил президенту, что хочет быть уволенным, однако сам принципиально не подавал заявление об отставке премьеру.

Министр также сообщил, что получил из секретариата премьера предложение уйти по собственному желанию.

"Я не согласился, (...) поскольку мое увольнение в любом случае является деструктивным действием, оно точно не способствует слаженной государственной деятельности, и я не хочу в этом сотрудничать", – сказал в среду К. Навицкас.

Президент поручила с 8 декабря и до тех пор, пока будут назначены новые министры временно выполнять обязанности министра образования и науки министру коммуникаций и транспорта Рокасу Масюлису, а обязанности министра окружающей среды - министру энергетики Жигимантасу Вайчюнасу.

С 22 декабря временно исполнять обязанности министра культуры поручено министру экономики Виргиниюсу Синкявичюсу.

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