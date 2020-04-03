Согласно принятому закону, штрафы для физических лиц за нарушение правил составят от 500 до 1500 евро, штрафы предприятиям – от 1500 до 6000 евро, а полиция, военная полиция, Служба общественного порядка и пограничники получили право на составление протоколов нарушений.
До этого штрафы для физических лиц составляли до 140 евро, а для предприятий – до 600 евро, а наказывать штрафами могли только специалисты здравоохранения.
Карантин в Литве введен 16 марта, с тем, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране он будет продолжаться минимум до 13 апреля.
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