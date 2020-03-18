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Президент Литвы Гитанас Науседа в среду подписал пакет принятых сеймом в порядке особой срочности законов, призванный простимулировать экономику страны в период вспышки коронавируса в Литве.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© LRPK / Robertas Dačkus

"Защита рабочих мест и доходов населения сейчас является одной из важнейших задач государства", – сказал для пресс-релиза глава государства.

По словам президента, возможно, в дальнейшем, эти меры парламенту придётся дополнить, приспосабливаясь к стремительно меняющейся ситуации, чтобы обеспечить защиту экономики и интересов населения.

Вместе с пакетом законов по управлению экономическим риском президент подписал изменения к законам О правительстве и О местном самоуправлении, а также к Уставу сейма, которые расширяют возможности этих важнейших органов государственной и местной властей продолжать работу удалённым способом.

ru.DELFI.lt
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