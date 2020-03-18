"Защита рабочих мест и доходов населения сейчас является одной из важнейших задач государства", – сказал для пресс-релиза глава государства.

По словам президента, возможно, в дальнейшем, эти меры парламенту придётся дополнить, приспосабливаясь к стремительно меняющейся ситуации, чтобы обеспечить защиту экономики и интересов населения.

Вместе с пакетом законов по управлению экономическим риском президент подписал изменения к законам О правительстве и О местном самоуправлении, а также к Уставу сейма, которые расширяют возможности этих важнейших органов государственной и местной властей продолжать работу удалённым способом.