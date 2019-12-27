Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу подписал принятый на прошлой неделе парламентом бюджет на 2020 год и сопровождающие законы.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

По мнению главы государства, бюджет следующего года соответствует базовым ожиданиям в его отношении: он в большей мере ориентирован на снижение социального отчуждения и вместе с тем соответствует требованиям финансовой дисциплины, сообщило президентское ведомство.

Соотношение налоговых доходов и валового внутреннего продукта (ВВП) в бюджете увеличивается с 30,3% в 2019 году до 31,5% в следующем году. В бюджет включены и предложения Г. Науседы обеспечить дополнительный рост доходов лиц с самыми низкими доходами, а также ускоренную индексацию пенсий.

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Вместе с тем Г. Науседа обратил внимание на то, что бюджет следующего года все еще напоминает дорогу, которую латают много лет – пока пытаются заткнуть самые большие прорехи, вскрываются новые, а возможности провести в жизнь необходимые реформы и обеспечить последовательное долгосрочное развитие государства не используются.

"Бюджет страны прежде всего должен быть одним из главных инструментов, устанавливающих приоритеты развития страны, создающих предпосылки для долгосрочных структурных реформ, сплачивающих общество в деле уменьшения социального отчуждения. Однако при рассмотрении этого бюджета, к сожалению, все внимание уделялось краткосрочным целям", – сказал для пресс-релиза Г. Науседа.

"Мы можем только порадоваться, что в условиях хаотических дискуссий удалось сделать небольшой шаг в надлежащем направлении в деле уменьшения социального отчуждения в Литве", – добавил он.

Доходная часть государственного бюджета 2020 года составляет 11,53 млрд евро, включая 1,982 млрд евро финансовой помощи Евросоюза (ЕС) и другой международной финансовой помощи, расходная часть бюджета составляет 12,779 млрд евро (включая 2,236 млрд евро помощи ЕС и другой международной финансовой помощи).

Дефицит госбюджета должен составить 1,248 млрд евро, между тем общий профицит государственных финансов страны в следующем году должен составить 0,2% валового внутреннего продукта.

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