Президент подчеркнул, что предусмотренные в бюджете дополнительные ассигнования помогут здравоохранению, населению и бизнесу противостоять вызовам, однако в будущем необходимо сокращать дефицит.

"Четыре года до пандемии у Литвы были профицитные общественные финансы. Сильные докризисные позиции сейчас позволяют помочь системе здравоохранения страны, жителям и бизнесу устоять перед вызовами пандемии. Однако дефицит бюджета следующего года в размере 7% ВВП должен быть кратковременным явлением – временные средства помощи не могут превратиться в постоянные расходы", – отмечается в пресс-релизе администрации главы государства.

В нем также говорится, что общий пакет помощи в связи с пандемией коронавируса превышает 1 млрд евро. Средства будут направлены на субсидии бизнесу в период простоев, для индивидуальных предпринимателей, для ищущих работу, на пособия по болезни, на финансовую помощь компаниям, лечебным учреждениям и на медоборудование, на зарплаты для медиков и ведомств, борющихся с пандемией.

Президент также обратил внимание на то, что бюджет позволит повысить пенсии – средняя пенсия по старости в следующем году увеличится с 377 до 415 евро.

"О благополучии общества можно судить по положению пожилых людей. В следующем году пенсии вырастут на 10%, а уровень бедности среди пожилых людей, согласно прогнозам, сократится почти на одну пятую. Сохраняя подобный темп и правильные приоритеты, через несколько лет мы сможем надеяться на обеспечения достойной старости для граждан страны", – сказал президент.

Г. Науседа назвал положительным моментом и повышение детских пособий.

Он обратил внимание на то, что в бюджете 2021 года предусмотрено, что доходы бюджетов самоуправлений вместе с государственными бюджетными дотациями вырастут почти на 11%. Кроме того, самоуправления, при необходимости, могут дополнительно позаимствовать до 58 млн евро.

При этом, по словам президента, возможности инвестиций самоуправлений и создания прогрессивных смарт-регионов и далее будут сталкиваться с вызовами, поэтому потребуется поиск решений по поводу увеличения инвестиций в регионах страны.

"Важную роль будет играть Фонд восстановления и повышения сопротивляемости ЕС, который предлагает уникальную возможность поднятия всей страны на качественно более высокий уровень. Однако одновременно к процессу ответственных инвестиций необходимо подготовиться в наиболее сжатые сроки", – говорится в сообщении администрации президента.

Г. Науседа сказал, что положительно оценивает то, что в бюджете в условиях пандемии неизменным остается внимание к национальной безопасности. Планируется, что расходы на оборону будут достигать не менее 2,03% ВВП с возможностью повышения до 2,05% ВВП.

"С целью предоставления качественных публичных услуг гражданам, а также прогресса в образовании и науке, особенно актуальной остается одна из стратегических целей, названных президентом в его видении Литвы благосостояния – повысить объем общественных ресурсов до уровня 35% ВВП. Это, прежде всего, требуется для более эффективного использования инструментов по сокращению теневой экономики и повышения справедливости налоговой системы страны", – говорится в сообщении администрации президента.

Сейм Литвы принял план госбюджета на 2021 год неделю назад. Дефицит сектора власти, состоящий из разницы между расходами и доходами, в следующем году составит 7% ВВП, в основном он обусловлен дополнительными расходами по обузданию пандемии.

Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждает, что скорректированный проект бюджета более прозрачно отражает истинную ситуацию, а увеличение дыры бюджета является краткосрочным и неизбежным. Оппозиция считает, что дефицит повышается необоснованно, а быстрый рост долга в длительной перспективе может сделать заимствования государства более дорогими, при этом планы пересмотра мер по поощрению экономики могут помешать воспользоваться Инвестиционным фондом ЕС.

При принятии бюджета противоречивые оценки получило решение депутатов против воли правительства увеличить бюджет канцелярии Сейма на полтора миллиона евро.