"В этом году мы праздновали столетие восстановления государственности, а имя Литвы громко прозвучало во всём мире. Каждое мгновение этого года было уделено Литве и её жителям", – написала президент Литвы.
Среди первых мгновений - встреча Дали Грибаускайте с прибывшим в начале года в Литву с официальным визитом премьером Японии, после этого следует отрывок об участии президента Литвы в Мировом экономическом форуме, а также из её ежегодной речи в Генеральной Ассамблее ООН.
Дале Грибаускайте пожимают руку самые влиятельные политики – канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Дональд Трамп, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг и др. Мгновения Праздника песен, визит Папы Римского и множество иных важных событий – всё это нашло место в опубликованном президентом Литвы видео.
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