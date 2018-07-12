Даля Грибаускайте говорит, что согласна с критикой президента США Дональда Трампа в адрес Германии по поводу развития газопровода Nord Stream ("Северный поток") и недостаточного финансирования обороны.
Nord Stream
© AFP / Scanpix

"Литва всегда придерживалась позиции, что проект Nord Stream 2 является геополитическим, политически ангажированным, не имеющим никакого экономического обоснования и связывающим руки некоторым европейским государствам в плане проведения свободной энергетической политики", - сказала в среду журналистам президент, которая прибыла на саммит НАТО в Брюссель.

Статьи по теме:
Европейские эксперты: "Северный поток-2" – стратегическая ошибка Берлина и угроза для стран Балтии  (406)
НАТО обещает усилить свое присутствие в Восточной Европе  (13)

"Мы знаем, что энергетическими инструментами Россия всегда оказывает влияние и на внутреннюю политику, поэтому я считаю такую критику обоснованной", - добавила Д. Грибаускайте.

В среду утром, когда в Брюсселе начинался саммит Альянса, Д. Трамп раскритиковал Германию, заявив, что из-за соглашения с Москвой по газу эта страна стала пленницей России.

Германия часто становилась мишенью для критики Д. Трампа. Президент США обвиняет крупнейшую экономику Европы в недостаточном финансировании обороны и тунеядстве за счет США.

Д. Трамп в среду снова озвучил свои расширенные обвинения в адрес всего НАТО, что страны-члены платят слишком мало.

Д. Грибаускайте сказала, что требования лидера США к союзникам повысить финансирование обороны "вполне законно".

"Мы говорим об этом практически с 2006 года, но многие страны нисколько не продвинулись в этом направлении. Отрадно, что мы приближаемся к этой цели, инвестируем в свою оборону и теперь можем с поднятой головой говорить, что поддерживаем все остальные хорошие инициативы по модернизации НАТО", - сказала президент Литвы.

Однако она добавила, что разговоры Д. Трампа о долге европейцев перед США в плане обороны не имеют под собой основания.

"Это, наверное, риторический вопрос, потому что таких формальных соглашений не существует. Это джентельменские соглашения и понимание между партнерами, что так нужно инвестировать. Говорить о каких-то долгах на самом деле не стоит", - сказала Д. Грибаускайте.

Руководство Литвы объявило, что в этом году финансирование оборонной сферы будет доведено до поставленной НАТО цели - 2% валового внутреннего продукта. С этой целью Литве в конце года, возможно, придется увеличить финансирование обороны более чем на десять миллионов евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Швеция согласовала строительство Nord Stream - 2 в своих водах (39)

Правительство Швеции согласовало строительство...

"Нафтогаз" объявил об аресте активов "Газпрома" в Нидерландах (16)

В "Нафтогазе Украины " заявили, что суд в Нидерландах...

Глава МИД Германии обещает учесть замечания стран Балтии по "Северному потоку - 2" (40)

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас в пятницу...

Политика

Трамп на встрече с Путиным собирается обсуждать военные учения в странах Балтии (4)

Президент США Дональд Трамп заявил, что в следующий...

Президент Литвы: "позитивная агрессия" Трампа сработала (77)

В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте заявила,...

Грибаускайте желает Трампу на встрече с Путиным быть "максимально непредсказуемым" (47)

Президент Даля Грибаускайте говорит, что в среду...

Литовский политолог о БелАЭС: cамый безопасный вариант — это чтобы такого проекта не было (14)

Белорусский Госатомнадзор в целом доволен европейской...

Карбаускис указал, что в поле зрения его комиссии может оказаться и президент (4)

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис сказал, что в поле...

TOP новостей

Президент Литвы: "позитивная агрессия" Трампа сработала (77)

В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте заявила,...

Развязка в истории внебрачного ребенка Гражулиса - появились результаты теста (25)

Молодая жительница Паланги Бируте Навицкайте,...

Ольга Полевикова стала руководителем Русского драматического театра Литвы (25)

11 июля в Министерстве культуры состоялся конкурс на...

Работодатели не находят в Литве работников за 1000 евро (48)

Работников некоторых специальностей в Литве не...

В Каунасе прошел сильный ливень

В четверг в Каунасе прошел сильный дождь. На этот раз...