"Литва всегда придерживалась позиции, что проект Nord Stream 2 является геополитическим, политически ангажированным, не имеющим никакого экономического обоснования и связывающим руки некоторым европейским государствам в плане проведения свободной энергетической политики", - сказала в среду журналистам президент, которая прибыла на саммит НАТО в Брюссель.
"Мы знаем, что энергетическими инструментами Россия всегда оказывает влияние и на внутреннюю политику, поэтому я считаю такую критику обоснованной", - добавила Д. Грибаускайте.
В среду утром, когда в Брюсселе начинался саммит Альянса, Д. Трамп раскритиковал Германию, заявив, что из-за соглашения с Москвой по газу эта страна стала пленницей России.
Германия часто становилась мишенью для критики Д. Трампа. Президент США обвиняет крупнейшую экономику Европы в недостаточном финансировании обороны и тунеядстве за счет США.
Д. Трамп в среду снова озвучил свои расширенные обвинения в адрес всего НАТО, что страны-члены платят слишком мало.
Д. Грибаускайте сказала, что требования лидера США к союзникам повысить финансирование обороны "вполне законно".
"Мы говорим об этом практически с 2006 года, но многие страны нисколько не продвинулись в этом направлении. Отрадно, что мы приближаемся к этой цели, инвестируем в свою оборону и теперь можем с поднятой головой говорить, что поддерживаем все остальные хорошие инициативы по модернизации НАТО", - сказала президент Литвы.
Однако она добавила, что разговоры Д. Трампа о долге европейцев перед США в плане обороны не имеют под собой основания.
"Это, наверное, риторический вопрос, потому что таких формальных соглашений не существует. Это джентельменские соглашения и понимание между партнерами, что так нужно инвестировать. Говорить о каких-то долгах на самом деле не стоит", - сказала Д. Грибаускайте.
Руководство Литвы объявило, что в этом году финансирование оборонной сферы будет доведено до поставленной НАТО цели - 2% валового внутреннего продукта. С этой целью Литве в конце года, возможно, придется увеличить финансирование обороны более чем на десять миллионов евро.
Трамп на встрече с Путиным собирается обсуждать военные учения в странах Балтии (4)
Президент США Дональд Трамп заявил, что в следующий...
Президент Литвы: "позитивная агрессия" Трампа сработала (77)
В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте заявила,...
Грибаускайте желает Трампу на встрече с Путиным быть "максимально непредсказуемым" (47)
Президент Даля Грибаускайте говорит, что в среду...
Литовский политолог о БелАЭС: cамый безопасный вариант — это чтобы такого проекта не было (14)
Белорусский Госатомнадзор в целом доволен европейской...
Карбаускис указал, что в поле зрения его комиссии может оказаться и президент (4)
Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис сказал, что в поле...
TOP новостей
Президент Литвы: "позитивная агрессия" Трампа сработала (77)
В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте заявила,...
Развязка в истории внебрачного ребенка Гражулиса - появились результаты теста (25)
Молодая жительница Паланги Бируте Навицкайте,...
Ольга Полевикова стала руководителем Русского драматического театра Литвы (25)
11 июля в Министерстве культуры состоялся конкурс на...
Работодатели не находят в Литве работников за 1000 евро (48)
Работников некоторых специальностей в Литве не...