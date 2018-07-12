"Литва всегда придерживалась позиции, что проект Nord Stream 2 является геополитическим, политически ангажированным, не имеющим никакого экономического обоснования и связывающим руки некоторым европейским государствам в плане проведения свободной энергетической политики", - сказала в среду журналистам президент, которая прибыла на саммит НАТО в Брюссель.

"Мы знаем, что энергетическими инструментами Россия всегда оказывает влияние и на внутреннюю политику, поэтому я считаю такую критику обоснованной", - добавила Д. Грибаускайте.

В среду утром, когда в Брюсселе начинался саммит Альянса, Д. Трамп раскритиковал Германию, заявив, что из-за соглашения с Москвой по газу эта страна стала пленницей России.

Германия часто становилась мишенью для критики Д. Трампа. Президент США обвиняет крупнейшую экономику Европы в недостаточном финансировании обороны и тунеядстве за счет США.

Д. Трамп в среду снова озвучил свои расширенные обвинения в адрес всего НАТО, что страны-члены платят слишком мало.

Д. Грибаускайте сказала, что требования лидера США к союзникам повысить финансирование обороны "вполне законно".

"Мы говорим об этом практически с 2006 года, но многие страны нисколько не продвинулись в этом направлении. Отрадно, что мы приближаемся к этой цели, инвестируем в свою оборону и теперь можем с поднятой головой говорить, что поддерживаем все остальные хорошие инициативы по модернизации НАТО", - сказала президент Литвы.

Однако она добавила, что разговоры Д. Трампа о долге европейцев перед США в плане обороны не имеют под собой основания.

"Это, наверное, риторический вопрос, потому что таких формальных соглашений не существует. Это джентельменские соглашения и понимание между партнерами, что так нужно инвестировать. Говорить о каких-то долгах на самом деле не стоит", - сказала Д. Грибаускайте.

Руководство Литвы объявило, что в этом году финансирование оборонной сферы будет доведено до поставленной НАТО цели - 2% валового внутреннего продукта. С этой целью Литве в конце года, возможно, придется увеличить финансирование обороны более чем на десять миллионов евро.