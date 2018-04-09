"У нас есть открытый интерес инвестировать в обеспечение безопасности Европы, наряду с уже создаваемым военным сотрудничеством создавать еще дополнительные силы быстрого реагирования, что для нас очень актуально", - сказала Д. Грибаускайте на пресс-конференции после встречи с лидером Франции в Париже в понедельник.

"Мы, страны Балтии и Литва, напрямую готовы участвовать во вновь создаваемых структурах", - отметила глава Литвы.

Она также призвала не бояться того, что создаваемые структуры могут дублировать НАТО, подчеркнув при этом, что "принятие решений в НАТО слишком медленное", а для Литвы важно, чтобы помощь пришла в течение суток.

"Мы не боимся, что это может дублировать НАТО, напротив, мы считаем, что мы должны дополнять НАТО, мы должны действовать активно, потом что принятие решений в НАТО слишком медленное", - сказала президент.

"Даже при том, что НАТО реформируется, мы знаем, что некоторые решения должны иметь элемент единогласия, а если иметь в виду, что и Турция становится сложным партнером, не говоря уже о вероятной реакции некоторых стран, очень важно, чтобы в случае необходимости помощь пришла в течение суток", - сказала президент.

Она сказала, что Франция или новые силы быстрого реагирования могли бы предоставить такую оперативную помощь, и приветствовала лидерство президента Франции в деле создания европейской безопасности.

По словам Д. Грибаускайте, на встрече преобладали геополитические вопросы, а "инициативы президента Э. Макрона, взятие им на себя позитивного лидерства и понимание того, что Европа прежде всего должна защищать себя сама, видны отчетливо".