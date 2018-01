"Неважно, какой бы сложной является ситуация, мы не можем друг друга обвинять и стыдить. Мы должны прийти к решениям, основанным на консенсусе, ведь Европа - это о понимании и согласии, а не о навязывании, порки и использовании ранее не использованных инструментов",- сказала Д. Грибаускайте на Всемирном экономическом форуме в Давосе. "В последнее время мы видим примеры того, как ведомства пытаются силой навязать некоторые решения, которые вызвали возмущение среди государств-членов, и создали очень плохое впечатление среди жителей некоторых стран", - добавила она. Об этом она сказала на дискуссии о Восточной и Центральной Европе, в которой принял участие и президент Польши Анджей Дуда, и президент Украины Петр Порошенко. ЕС рассматривает применение в отношении Польши санкций в связи с противоречивой судебной реформой.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.