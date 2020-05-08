Президент Литвы почтил память жертв Второй мировой войны

Военнослужащие Роты почетного караула Вооруженных сил (ВС) Литвы возложили цветы к Мемориалу жертв ВМВ, Мемориалу погибших за Родину военнослужащих ВС Литвы, Мемориалу защитников свободы Литвы и на могилу главы Литовского государства, партизанского командира Адолфасаса Раманаускаса-Ванагаса на Антакальнисском кладбище.
Цветы также были возложены на мемориале в Панеряй к памятникам жертвам нацизма и геноцида евреев, другим мемориалам.
Президентское ведомство напоминает, что по случаю 75-летия окончания ВМВ главы Балтийских стран подписали совместное заявление, в котором президенты Литвы, Латвии и Эстонии почтили память жертв ВМВ и призвали отклонять попытки переписать историю.
Западная Европа, включая Литву, отмечает окончание ВМВ 8 мая. В этот день в 1945 году Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции.
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