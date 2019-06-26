Глава государства поблагодарила послов за сотрудничество, за поддержку интересов Литвы со стороны их стран, за поддержку в достижении целей в Евросоюзе, в укреплении совместного ответа на возникающие гибридные угрозы и активное участие в социальной кампании "За безопасную Литву".
На встрече также обсуждались результаты состоявшегося на минувшей неделе в Брюсселе саммита ЕС, речь шла и о прочих актуальных вопросах блока, сообщила администрация президента.
Президент акцентировала, что затянувшийся процесс назначения руководителей органов ЕС может осложнить принятие важных решений и работу Еврокомиссии. Как говорится в сообщении, это особо щепетильный вопрос в свете длительных и сложных переговоров по новому бюджету ЕС на 2021–2027 годы, выхода Великобритании из ЕС, проблемы климатических изменений.
При обсуждении внешних отношений ЕС на встрече подчеркивалось, что лидеры ЕС продлили экономические санкции в отношении России.
На встрече также подчеркивалось, что Литва твердо поддерживала и поддерживает евроатлантические интеграционные укрепления Украины, Грузии и Молдавии. Президент поблагодарила послов этих стран за сотрудничество в передаче европейского опыта Литвы и ценностей ЕС жителям этих стран.
Глава государства также подчеркнула, что последний саммит ЕС имеет историческое значение для Литвы. За кулисами этого саммита Литва, Латвия, Эстония, Польша и Еврокомиссия подписали политические вехи синхронизации линий электропередачи Балтийских стран с ЛЭП континентальной Европы.
Глава государства обычно встречалась с послами стран ЕС каждые полгода. В среду была последняя встреча этого формата.
Срок полномочий Д. Грибаускайте завершается 12 июля. На должности главы государства ее сменит избранный в мае Гитанас Науседа.
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